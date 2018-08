”Koulutustaso ja tasa-arvoisuus ovat olleet valttejamme”

Kansanedustaja Merja Mäkisalo–Ropponen (sd) oli viime perjantaina Siilinjärven Yrittäjäyhdistyksen vieraana. Hänen tutustumiskohteinaan olivat yrityskeskus Innocum, 100 Sähkö Suomi Oy ja Jukka Puurunen Oy.

Mäkisalo–Ropponen tapasi myös kunnan edustajia, jotka toivoivat 5-tien saneerauksen jatkamista.

– Savo-Karjala sai tänä vuonna aikaisempaa enemmän tierahaa, mutta rahaa meni Jännevirran uuteen siltaan ja 5-tien kunnostuksen jatkaminen siirtyi, Mäkisalo–Ropponen kertoi.

Joensuulainen Merja Mäkisalo–Ropponen kertoi, että perinteisesti Pohjois-Karjalan kansanedustajilla on ollut yksi yrityksiin tutustumispäivä vuodessa. Vaalipiirin laajennettua Savo-Karjalan alueelle päiviä on nyt kaksi.

Yritysvierailut ovat Mäkisalo–Ropposelle tärkeitä, näin pääsee lähelle yrittäjän arkea.

Yliopistotason tutkimukset ovat joutuneet valtion säästötoimien kohteeksi, kuten koulutus ylipäätään, mistä Mäkisalo–Ropponen on huolissaan. Hänen mukaansa leikkaukset koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen heikentävät talouden uusiutumiskykyä ja alentavat tuottavuuden kasvun mahdollisuuksia. Luvatut 50 miljoonan euron lisäykset koulutussektorille eivät kompensoi yhteensä noin miljardin euron leikkauksia.

– Suomi on menestynyt pienenä maana nimenmaan korkean koulutustason ansiosta. Se on ollut meidän valtti. Me emme pärjää halpatuotannolla, sanoi Mäkisalo–Ropponen, joka on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja.

– Toinen valttimme on ollut tasa-arvoisuus. Olet poika tai tyttö, rikas tai köyhä, terve tai sairas – kaikissa tapauksissa meillä on ollut perinteisesti tasa-arvoinen mahdollisuus mennä elämässä eteenpäin.

Lue lisää 16.8. Uutis-Jousesta