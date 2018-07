Kovakuoriaismuorit ja koppaukot

Pysähtyä sitä pitää, kiireisenkin. Samalta tasolta sitä on katsottava, suoraan silmiin rohkeasti vain. Jo näyttää erilaiselta meininki maanpinnalla, karikkeen seassa ja lehtien pinnoilla, oksilla sekä kukissa kuten ilmassakin.

Silloin voi sen huomata, metallisävyä hohtavan kitiinihaarniskaisen hyönteisen touhussaan. Tekemässä sitä mitä se on kehityksen, sen paljon puhutun evoluution kautta sopeutunut tekemään. Lajinsa parhaimpana, iänaikaisen kehityksen huippuna, koko maailmassa suorana esitettävässä reality- ohjelmassa nimeltään luonto.

Ensimmäiset koppaukot käppäilivät fossiililöytöjen perusteella jo 285 miljoonaa vuotta sitten. Ja munasta se kaikki silloinkin alkoi, toukka pakkautui koteloon kehittymään, kuoriutuakseen siitä aikuiseksi kovakuoriaiseksi.

Määrältään maailman kaikista tunnetuista eliölajeista lähes joka neljäs on kovakuoriainen. Niitä on tunnistettu ja muistiin tämmätty noin 350 000 lajia ja Suomessa niitä mönkii noin 3700 lajia. Eikä siinä kaikki, sillä arviolta jopa 40-kertainen määrä kaikista eliölajeista on vielä tunnistamatta. Eipä tunnu olevan vielä valmis – ei Encyclopedia eikä maailma.

