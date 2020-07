Kuka tässä väistää ja ketä? Kauppojen välisen ajoväylän ajo-oikeudet hämmentävät

Uutis-Jousen lukija lähestyi toimitusta seuraavalla liikenneaiheisella kysymyksellä:

”Epäselvyyttä aiheuttaa K-Supermarket Herkkupadan, K-Raudan, Reppumiehen, Intersportin ja Nesteen välissä kulkevan väylän väistämisvelvollisuus. Onhan tuossa kolaroitukin. Jos se on katu, siinä on etuajo-oikeus. Sillä ei kuitenkaan ole kadun nimeä. Toisaalta päissä on kolmiot, joten se voisi olla katu? Kuntalaiset ovat jyrkästi eri mieltä väistämishetkellä.”

Siilinjärven kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen sanoo, että kyseinen ajoväylä ei ole katu, vaan kiinteistön sisäinen ajoväylä. Jos väylä olisi katu, sillä olisi myös kadun nimi.

Näin ollen alueella pätee yleinen väistämisvelvollisuus, eli oikealta tulevaa ajoneuvoa väistetään. Myös silloin, kun ajoneuvo tulee parkkipaikalta. Ajoväylää ajavalla ei siis ole etuajo-oikeutta.