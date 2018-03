Kulttuurikasvatus-suunnitelma opetuksen apuvälineeksi

Siilinjärven kunnan sivistyslautakunta hyväksyi hiljattain Siilinjärven esikoulun ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman, joka on lajissaan kunnan ensimmäinen. Mutta mikä on kulttuurikasvatussuunnitelma ja miksi se on laadittu.

Siilinjärven kunnan kulttuurikoordinaattori Hanna Kauhanen kertoo, että kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tarjota siilinjärveläisille lapsille ja nuorille tasapuolinen mahdollisuus kotikunnan ja lähialueen kulttuurikohteisiin tutustumiseen ja kulttuuristen taitojen oppimiseen.

Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta, joiden lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelmaan on koottu aiheisiin liittyvien nettisivujen linkkejä.

Suunnitelman avulla jokaiselle vuosiluokalle olemassa oleva kulttuuritarjonta tulee näkyväksi ja sen pariin ohjautuminen helpottuu. Tätä kautta pyritään oppilaiden saaman kulttuurikasvatuksen systemaattisuuteen ja tasapuolisuuteen.

– Monilla kouluilla on tehty jo ansiokasta työtä kulttuurikasvatuksen edistämiseksi. Tämä suunnitelma on yksi työväline, jota on mahdollisuus hyödyntää opetuksen tukena kaikilla kouluilla, Kauhanen kiteyttää.

Lue lisää 28.3. Uutis-Jousesta