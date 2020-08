Kunnanjohtaja pyytää malttia koronatestausruuhkassa: ”Toivomme, että haistattelu ainakin lopetetaan”

Siilinjärven terveyskeskuksen johtava lääkäri Katri Hollmén ja kunnanjohtaja Vesa Lötjönen toivovat kuntalaisilta malttia nyt, kun koronavirustestaus on pahasti ruuhkautunut.

– Kun koronatilanne on tällainen, meillä on työvoimapula, mistään ei saada sijaisia. Ihmiset eivät kohta jaksa, siellä on hirveä puhelinruuhka ja työntekijöitä haukutaan pystyyn. Toivomme ymmärrystä, että ainakin haistattelu lopetetaan. Kyllä me teemme ihan parhaamme, Lötjönen sanoo.

– Viesteihin kyllä vastataan ja soitetaan takaisin kiireellisyysjärjestyksessä, Hollmén lupaa.

Testitulosten saaminen voi kestää useamman vuorokauden.

Kunta muutti alkuviikosta ohjeistustaan niin, että lievää, normaalia nuhaa potevaa lasta ei välttämättä tarvitse testata. Lapsen on hyvä olla kotona nuhan akuuttivaiheen ajan, eli kahdesta kolmeen päivää.

Lievissäkin flunssaoireissa kannattaa varmuuden vuoksi olla yhteydessä terveydenhuoltoon, sillä terveysviranomainen arvioi testaustarpeen tapauskohtaisesti.

Lisää koronatestauksista 20.8. Uutis-Jousessa