Kunnanjohtaja: Terveyskeskuksen nykyinen paikka on paras

Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunta antanee tänä iltana esityksensä siitä, minne Siilinjärven uusi terveyskeskus tulee rakentaa. Vaihtoehtoja on viisi: nykyinen paikka, Harjamäki, Räisälä, Päivärinne tai Kasurila.

Hankesuunnitelmassa esitettiin vaihtoehdoksi myös keskuskorttelia, mutta tuo vaihtoehto torpattiin heti alkuunsa. Keskuskortteliin rakentaminen edellyttäisi parkkihallia, lisäksi tontti on uudelle terveyskeskukselle liian pieni.

Asiaa valmistellut sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen ei halunnut antaa lautakunnalle päätösesitystä tietystä paikasta, joten valinta syntynee lautakunnan keskustelun tuloksena.

Paikan lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee myös siitä, tarvitaanko Siilinjärvellä yksi vai kaksi terveyskeskusta. Toinen terveyskeskus sijaitsee tällä hetkellä Vuorelassa Kunnonpaikan vuokratiloissa.

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen toivoo ja odottaa, että lautakunta antaa selkeät esitykset sekä uuden terveyskeskuksen paikasta että terveyskeskusten lukumäärästä.

– Sen sanoin myös lautakunnan puheenjohtajalle.

– Oma kantani on alusta lähtien ollut se, että nykyinen paikka on paras. Tässä on hyvä joukkoliikenne, apteekki ja muut palvelut vieressä.

Uuden terveyskeskuksen rakentaminen maksaa vaihtoehdoista riippuen 21–33 miljoonaa euroa. Hanketta on kaavailtu vuosille 2020–2021.

Nykyisessä terveyskeskuksessa on pahoja sisäilmaongelmia.

Lue lisää 24.1. Uutis-Jousesta