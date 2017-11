Kunta on siellä toimivien yritysten summa

Siilinjärven Yrittäjät ry on päässyt keski-ikään. Sitä juhlistamaan oli saapunut siilinjärveläisiä yrittäjiä monilta eri aloilta. Puheenjohtaja Antti Savinainen piti tervetuliais puheen ja kohotti maljan yhdistykselle ja yrittäjille.

Ensimmäisen puheen piti Kunnonpaikan toimitusjohtaja Timo Juurakko. Juurakko on toiminut Kunnonpaikassa vuodesta 2016 ja hän on finanssielämässä paljon mukana. Sarjayrittäjänä hän on laittanut pystyyn yrityksiä ja myynyt ne sitten eteenpäin, saatuaan yritykset tuottamaan.

– Kunnonpaikassa on liiketoiminta kasvussa. Hotellin toiminta on noussut kannattavaksi ja virallinen luokitus on noussut neljään tähteen. Tämän on mahdollistanut voimakas ja rohkea mainonta. Kunnonpaikka on saanut uusia kohderyhmiä. Pakohuone nimeltään Kekkosen kätyrit on suosittu ryhmäpeli ja lasertaistelutilat löytyvät alakerrasta. Kahvilatoimintaa on laajennettu, sekä tiloissa on tehty tilaratkaisuiltaan toimivia remontteja. Kunnonpaikassa on tällä hetkellä paras täyttöaste Kuopion hotelleista, Juurakko sanoi.

