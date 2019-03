Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän kirjo. Se kattaa kaikki tunnetut sekä vielä tunnistamattomat lajit ja niiden elinympäristöt. Kaikki siis liittyy kaikkeen. Mikään ei tapahdu tuosta vain, vaan kaikella on syynsä ja seurauksensa.

Maapallomme ajan on lajeja häipynyt kaiken maailman tuuliin. Uusia on tullut tilalle kerta kerralta kehittyneempinä ja lukuisampina variaatioina kaikissa elämän mitä erilaisimmissa muodoissa. Epäonnistumisten kautta erehdykset ovat korjautuneet entistä ehommiksi, hävitäkseen taas uuden päivitetyn version alle. Luonnonvalintaa se vain on – evoluutiota.

Monisoluisen elämän vakiintuessa 600 miljoonaa vuotta sitten, on pitkin palloa pyyhkinyt viisi suurta massasukupuuttoaaltoa ja useita pikku puhureita. Tutkijoiden mukaan kuudes suuri sukupuuttoaalto myllää nyt maapallolla. Se ei ole suurin, eikä edes tuhoisin. Sen kunnian saa 250 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut viides, joka pyyhkäisi melkein kaiken mennessään jättäen vain prosentin eloa siemeneksi.

Nykyinen kuudes aalto on nopein. Tahdin sille on antanut ihmisen toiminta planeetallamme. Viimeinen ihmisajan sata vuotta on saanut sen täyteen laukkaan. Laukkaan joka voi nykymenolla viedä kuskinkin mennessään.

