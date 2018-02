Kyläasiamies on kylien asialla

Siilinjärven Innocumissa sijaitsee toimisto, josta käsin Pohjois-Savon alueen kyläasiamies Merja Kaija neuvoo ja opastaa kylätoimikuntia ja kyläyhdistyksiä. Hänen moninaiseen toimenkuvaansa kuuluu tiedottaminen ja viestiminen rahoituksista. Hän myös neuvoo ja valvoo kylien etuja, sekä vie viestiä eteenpäin ylemmille tahoille.

– Tykkään työstäni, vaan enpä osannut arvata mitä tämä työ pitää kaiken kaikkiaan sisällään. Eipä tässä olisi lakimiehen koulutuskaan pahasta. Täytyy tietää niin monenlaisia asioita ja lain kiemuroita, sanoo Kaija.

Kyläasiamiehenä Kaija on ollut nyt kolme vuotta. Siilinjärvellä hän on asunut vuodesta 2011 ja on Maaningalta kotoisin. Aikansa muualla asuttuaan hän palasi juurilleen.

Kaija haki kyläasiamiehen paikkaa avoimena työpaikkana ja on työsuhteessa Pohjois-Savon kylät ry:hyn. Koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi ja on ollut mukana järjestötoiminnassa, sekä toiminnanjohtajana 4H:lla muun muassa Joensuussa ja pääkaupunkiseudulla.

