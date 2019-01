Uruguaylainen Luna tykkää lumesta

Lumihiutaleet leijailevat tekovalojen valaistessa Kasurilan rinteet. On pimeä tiistai-ilta, mutta rinteessä on vielä paljon laskijoita.

Uruguaylainen vaihto-opiskelija Luna Palomeque Bastos hyppää suksille toista kertaa elämässään.

Elokuussa Suomeen tullut Luna on nyt vaihto-opintojensa puolessa välissä. Siilinjärvellä kuvataideopettaja Mari Puttosen luona asuva musikaalinen tyttö opiskelee Kuopiossa Lumit-lukiossa ja harjoittelee nyt laskettelua host-perheen naapurin, hiihdonopettaja Erkko-Juhani Mäkelän opissa.

Etelä-Amerikassa Argentiinan ja Brasilian välissä sijaitsevassa Uruguayssa ei sada talvellakaan lunta, joten vaihto-opiskelu Suomessa tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden talvilajien kokeilemiseen.

– Suomi on mukava, mutta kylmä, todella kylmä maa. Tämä on minulle ensimmäinen luminen talvi. Täällä on todella erilaista, mutta sellaista halusinkin, Luna kertoo hymyillen.

