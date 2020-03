Lautakunnalle esitetään Maaningan lääkäripalveluiden siirtämistä Siilinjärvelle – kokous ensi tiistaina

Mikä on Maaningan terveysaseman kuntotilanne. Löytyykö kirkonkylältä korvaavia tiloja terveysasemalle. Onko lääkäripalvelut pakko siirtää Siilinjärvelle. Entä menevätkö nuoret lääkärit mieluummin töihin Prisman kassalle kuin pienille paikkakunnille.

Tällaisia kysymyksiä puntaroitiin Maaningan pitäjäraadin viime perjantaina järjestämässä keskusteluillassa, johon saapui paikalle noin 130 rohkelikkoa, jos näin voidaan ilmaista koronan aikoina.

Kuopion perusturva- ja terveyslautakuntahan sai helmikuussa eteensä esityksen, jonka mukaan virkamiehet valtuutetaan siirtämään terveyspalvelut Maaningalta uuteen Siilinjärven terveyskeskukseen. Maaningalle jäisi lähinnä neuvola, kotisairaanhoito ja kouluterveydenhuolto. Lautakunta palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Maaningan terveysasemalla tehdään parhaillaan välttämättömiä korjauksia, joilla rakennukselle saadaan lisäaikaa puolenkymmentä vuotta. Sen jälkeen on siirryttävä korvaaviin tiloihin Maaninkatalolle tai sitten lääkäripalvelut siirtyvät Siilinjärvelle.

Maaningalle on vaikea saada lääkäreitä, mikä on ongelmana monessa muussakin toimipisteessä. Nuoria lääkäreitä on helpompi saada töihin isompiin yksiköihin.

– Ensi syksyn jälkeen kaikki on hämärän peitossa. Maaningalla on kaksi lääkäriä virassa, mutta heidän paluusta työhön ei ole varmuutta, terveysjohtaja Pertti Lipponen sanoi.

Nuoret lääkärit kokevat pienissä terveyskeskuksissa isoimpina ongelmina suuren työmäärän ja vanhempien kollegoiden tuen puutteen. Kuinka näihin ongelmiin voidaan vastata. Illan aikana heitettiin vastaukseksi parempia etäyhteyksiä lääkäreiden välille ja liitoskuntien alueiden lääkäreiden tiimiyttämistä.

Yleisö oli lähes yhtä mieltä, että Maaningan kirkonkylällä täytyy säilyä omat lääkäripalvelut. Helpompi on lääkärin liikkua Siilinjärveltä Maaningalle kuin kuntalaisten joukolla Siilinjärvelle. Kyse on myös Maaningan elinvoimaisena säilymisestä. Jos terveyspalvelut kuihtuvat, pelätään sen heijastuvan myös paikalliseen elinkeinoelämään ja tonttikauppaankin.

Perusturva- ja terveyslautakunta kokoontuu ensi tiistaina päättämään asiasta. Viranhaltijoiden päätosesitys on sama kuin helmikuussa: Lautakunta päättää valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen varaamaan Maaningan terveyspalvelujen tarvitsemat tilat suunnitteilla olevasta terveysasemarakennuksesta Siilinjärveltä.

