Lehmien hyvinvointi on tärkeä asia

Viime keskiviikkona pääsi tutustumaan uuteen lypsyrobottinavettaan Pöljällä Jussi Ollikaisen tilalla. Avoimissa ovissa kävijöitä riitti päivän mittaan runsaasti ja tarjotut kahvit, pullat, jogurtit ja kuumat grillimakkarat maistuivat yleisölle tutustumisen lomassa.

Ollikkalan tilalla uskotaan tulevaan ja yrittämiseen. Jussi Ollikainen on tilan maatalousyrittäjä. Hänellä ja Annette Brockmannilla on pieni Antti-poika, joka ei vielä tiedä ympärillä käytävästä suuresta muutoksesta tuon taivaallista.

Ollikainen on ollut tilan isäntänä vuodesta 2013. Tilan töihin hän on kasvanut lapsesta saakka, joten maanviljelyn ja lehmän hoidon arki on hänelle tuttua. Ennen isännyyttä hän kävi työssä teollisuuden asentajana.

