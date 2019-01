Li Andersson: ”Jo nykyinen laki määrittelee groomingin rikolliseksi toiminnaksi”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson otti esille lapsiin ja nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset vieraillessaan Siilinjärvellä lauantaina.

– Puolueet ovat yhdessä pohtineet, mitä voitaisiin tehdä nykyistä paremmin näiden suomalaisia järkyttäneiden rikosten ehkäisemiksi. Yksi aihe on lainsäädäntö ja rangaistusasteikko, jota tullaan kiristämään, Andersson sanoi.

– Mutta vielä tärkeämpää on mielestäni se työ, jota tehdään nuorten, vanhempien ja nuorten kanssa työskentelevien parissa. Kyse on tiedon lisäämisestä nuoriin kohdistuvasta houkuttelusta verkossa, jota kutsutaan sanalla grooming.

Anderssonin mukaan kyseessä ei ole uusi ilmiö. Lastensuojelujärjestöt ovat varoittaneet tästä jo vuosia.

– Meillä on jo voimassa olevassa rikoslaissa pykälä, joka tekee grooming-toiminnan laittomaksi. Poliisin suunnalta on tullut viestiä, että vaikka tämä on laitonta, rikosilmoituksia tulee vähän. Tämä johtuu siitä, että nuoret eivät tiedä sen olevan laitonta tai eivät uskalla kertoa tapauksista aikuiselle.

– Nyt tarvitaan tiedon lisäämistä tästä ilmiöstä ja on annettava lisää resursseja järjestöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulut, nuorisotoimi ja sosiaalitoimi on saatava paremmin yhteistyötä ilmiön kitkemiseksi, Andersson kannusti.

