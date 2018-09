Liikenteen melusta haittaa Kasurilantiellä

Mopon pärinää, yöllisiä ylinopeuksia ja meluhaittoja aamun työmatkaliikenteestä. Jatkuva liikenteen melu häiritsee Kasurilantien varren kerrostaloasukkaita Viinamäessä.

– Meluhaitta on jatkuvaa, mutta pahinta kesällä. Silloin liikkeellä on paljon mopoja, eikä kaikkia ikkunoita voi pitää kiinni. Olisi hyvä, jos asiaan puututaan, tietä lähimpänä olevassa kerrostalossa asuva Ritva Daavitsainen kertoo.

Liikenteen määrä on Kasurilantiellä kasvanut tasaisesti. Työmatkaliikenne kulkee jonossa aamuin illoin ja autoja riittää myös muina aikoina.

Kasurilantiellä on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja kauempana hidastetöyssyjä pitämässä nopeuksia kurissa. Mäessä ylinopeuksien määrä on etenkin öisin suuri. Viinamäen kohdalla mäessä on ”Sinä ajat” -nopeusmittari, mutta siitäkään ei ole liiemmin hyötyä.

– Aiemmin se näkyi keittiön ikkunasta. Siitä tuli katseltua, että mopotkin paahtavat yli viittäkymppiä. Tiellä ajetaan hirveää vauhtia ja silloin melu tulee väkisin sisälle, Daavitsainen harmittelee.

