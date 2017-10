Siilinjärvellä on lähtökohtaisesti vaikeata rakentaa helppokulkuisia teitä ja väyliä liikuntaesteisille, sillä maaston korkeuserot ovat suuret. Kulkuesteitä jää tarpeettomasti myös piha-alueille sekä palvelu- että asuinrakennuksiin. Esteiden poistamiseksi tarvitaan jatkuvaa valppautta alkaen tekemisen suunnittelusta.

Kaikista havaituista liikuntaesteistä pitää kertoa rohkeasti. Parhaita asiantuntijoita ovat liikuntaesteiset itse. On vahinko kaikille, jos ihmiset vähättelevät selviytymättömyyttään. Puutteisiin on tartuttava kokouksissa, tiedotustilaisuuksissa, taloyhtiöissä ja kaikkialla, missä on vaikuttajia ja päättäjiä.

Siilinjärven Invalidit ry järjesti räväkän keskustelutilaisuuden Akuliinassa otsikolla ”Esteetön Siilinjärvi” viime viikon keskiviikkona. Kutsuttuina kunnan viranhaltijoista paikalla olivat yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola, toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu ja rakennustarkastaja Jukka Laukkanen.

Järjestäjien puolesta keskustelua ohjailivat Matti Pulkkinen, Riitta Vuorimaa ja Inkeri Ahonen. He kaikki ovat jäseniä erityisessä Esteettömyystoimikunnassa, joka seuraa ja kartoittaa esteettömyystilannetta kotikunnassa. Väkeä palaveriin osallistui runsas kolmekymmentä.

