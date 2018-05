Linja-autoaseman seudulle asuntoja sekä liiketiloja

Siilinjärven kunnassa on vireillä kehittämishanke, joka koskee linja-autoaseman ja Siilinkeskuksen korttelin aluetta. Osapuolina hankkeessa ovat kunta, Kiinteistö Oy Siilinkeskus ja Rakennusliike SSR Itä-Suomi Oy.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on kehittää kuntakeskusta sekä Siilinkeskuksen ja ns. linja-autoaseman korttelia toiminnallisena kokonaisuutena. Hankealue on liikenteellisesti ja palveluiden näkökulmasta keskeisellä paikalla. Alueesta halutaan vetovoimainen asuin-, liike- ja liikennöintiympäristö.

Nykyisen linja-autoaseman alueesta on tarkoitus muodostaa kaupunkimainen asumisen alue, johon on mahdollisuus sijoittua myös keskustaan sopivia palveluita ja työpaikkoja. Laadukkaalla kerrostalorakentamisella on tarkoitus luoda Siilinjärven keskustaan edustava ja maantiealueelle näkyvä ”kirkonkylän maamerkki”.

Siilinjärven kunnanhallitus käsittelee hankkeen toteuttamiseen liittyvää yhteistoimintasopimusta kokouksessaan ensi maanantaina.

