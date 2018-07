Litiumakkujen määrä kasvaa nopeasti, mutta niissä on myös riskinsä

Siilinjärveläisen Sammu-Kalusteen Reino Pihlajamaa haluaa varmistaa yhden asian.

– En halua, että tulee mitään paniikkimielialaa, hän sanoo.

Kyse on litiumakuista.

Niiden määrä on Pihlajamaan mukaan ”räjähtämässä käsiin.” Litiumakkuja on nykyisin puhelimissa, läppäreissä, sähköpolkupyörissä, autoissa ja tasapainolaudoissa.

Litiumakku on hyvä keksintö, mutta siihen sisältyy myös riskejä.

– Riskejähän on muitakin. Voi kompastua mattoon tai jäädä junan alle. Mutta tässä on muuttuneen maailman riski, litiumakut ovat tulleet niin vauhdilla. Me kannamme koko ajan sähköä mukanamme, hän sanoo.

Moni lienee pidellyt lämmennyttä älypuhelinta kädessään tai jopa huomannut, kuinka älypuhelimen akku on yllättäen turvonnut. Pihlajamaa sanoo, että jos litiumakku syttyy, se palaa sitkeästi ja mahdollisesti räjähtäen.

– Älypuhelimen akku on niin pieni, että sen voi nakata lavuaariin tai hiekkakentälle, ja lähteä karkuun.

– Mutta huomattava turvallisuusriski on jo muutaman kilon painoisissa akuissa. Niissä on sellainen voima, että se riittää sytyttämään ympärillä olevia asioita. Niitä on esimerkiksi sähköpyörissä ja tasapainolaudoissa. Miettisin tarkkaan, missä olosuhteissa sellaisen akkua ladataan.

Pihlajamaa sanoo, että riskit voi jakaa kolmeen osaan.

– Ensimmäinen on se, että akku jää tulipaloon. Toinen on se, että akku tulee elinkaarensa päähän. Akut ovat yksilöitä, mutta nyrkkisääntö on noin 300–400 latauskertaa. Jossain vaiheessa akun sisällä oleva lehti syöpyy aiheuttaen oikosulun.

– Kolmas on se, että akku saa iskun. Esimerkiksi akkuporakonetta ei kannattaisi pudotella.

Pelastuslaitoksen kannalta litiumakut ovat hankalia sammutettavia. Ne palavat pitkään ja kuumasti.

