Liukkaus kaataa väkeä tavallista talvea enemmän

Liukkaat kelit ovat saaneet väkeä kaatuilemaan kaduilla ja pihoissa. Tapaturmia on sattunut huomattavasti normaalia enemmän Siilinjärvellä.

– Kyllä liukastumisia on tosi paljon tapahtunut viime viikkoina. Selvästi normaalitalvea enemmän, kertoo Siilinjärven terveyskeskuksen johtava lääkäri Katri Hollmén.

Hollménin mukaan yllättävää on se, että liukastumisia on sattunut paljon nuorille ja työikäisille. Ikääntynyt väestö on pysynyt paremmin pystyssä.

– Ehkä varttuneempi väki on osannut paremmin varautua liukkaisiin keleihin.

Pahimmissa kaatumisissa seurauksena on ollut nilkan ja sääriluun murtumia, jotka ovat vaatineet leikkaushoitoa KYS:ssä ja tämän jälkeen jatkohoitoa terveyskeskuksessa.

Flunssakausi on myös päässyt hyvään vauhtiin. Liikkeellä olevien pöpöjen ominaispiirteenä vaikuttaa olevan se, että ne saattavat aiheuttaa oireita useiden viikkojen ajan.

Influenssaepidemia ei sen sijaan ole alkanut vielä Siilinjärvellä. Muualta maasta tulleiden tietojen mukaan epidemia on kuitenkin odotettavissa.

