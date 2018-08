Luinen yllätys kylpytynnyrin takana

Kun ajaa Holmien kauniiseen pihapiiriin Maaningalla ei voi arvatakaan mitä lähimetsässä piileksii. Mirja Holma johdattaa katsomaan kylpytynnyrin takana lymyilevää lehmän luurankoa, joka seisoo siellä kaunis kesäinen kukkahattu päässään.

Holmien talossa on asunut muun muassa Halolan työnjohtajia. Halolassa toimi aikoinaan karjanhoitokoulu vuoteen 1977 saakka. Kyseinen luuranko on toiminut siellä opetusluurankona ja siitä on kuvakin, jossa maisteri Helmi Korhonen luennoi lehmän anatomiasta 1940-luvun alussa. Kuva löytyy Jussi Tuovisen Maaningan Halola -kirjasesta.

Opetuslehmä kulkeutui Holmille viime vuonna Huiluuruppeemien aikaan.

