Maaningalla vietettiin venetsialaisia isolla joukolla

Jo perinteeksi Maaningallekin rantautunut venetsialaisjuhla järjestettiin Kinnulanlahden Tarmo ry:n toimesta kahdeksannen kerran. Venetsialaisia juhlitaan elokuun viimeisenä viikonloppuna. Se on veneily- ja mökkikauden päätösjuhla ja sitä on vietetty runsaan sadan vuoden ajan. Perinne on levinnyt länsirannikolta.

– Kun me aloimme viettää venetsialaisia, ei näillä seuduin ollut muita tapahtumia. Vuosi vuoden jälkeen näkee enemmän uusia kasvoja täällä, iloitsi puheenjohtaja Marjatta Parviainen.

Sinikiven ranta tarjoaa oivalliset puitteet tällaiselle juhlalle. Tarmo ry on tehnyt vuosien varrella suuren työn kunnostaessaan sen. Herkulliset muurinpohjaletut tuoksuivat ja niitä oli tullut maistelemaan Juuso ja Eetu äitinsä Emmin kanssa.

– Eka kertaa ollaan venetsialaisissa ja sää on tänään mitä mahtavin ja arpaonnikin suosi. Maaningalla asutaan ja lapsille tämä on hyvä paikka asua. Palvelut on lähellä, kertoi Emmi.

Rannalla maisemia ihailemassa istuivat siilinjärveläiset Keijo ja Tito koira.

– Toisen kerran olemme mukana tapahtumassa. Täällä on niin hienot maisemat ja rauhallista. Ei ole sellaista kaupunkimaista hulinaa. Ilotulitusta emme aio jäädä katsomaan, me ajattelemme luontoa. Tito kulkee meillä tapahtumissa mukana, kertoi Keijo.

Kuin tilauksesta järveltä päin lipui pieni purjevene rantaan. Kyydissä lapsia sekä teeman mukaisesti pukeutunut Jarmo Tuppurainen.

– Tulimme tuosta läheltä Tervarannasta. Olisipa tuullut vähän enemmän, meinasi hyytyä tuossa välillä. Ei ihan päästy koko matkaa pelkällä purjeella, harmitteli Tuppurainen.

Tuppurainen on rakentanut veneen aivan itse pari vuotta sitten.

– Minulla on ollut haaveena ihan pikkupojasta lähtien rakentaa oma vene. Katselin kun isä rakensi venettä ja päätin silloin, että kyllä minäkin jonakin päivänä.

