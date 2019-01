Maaningan Kaappien kätköistä -näyttely vie aikaan, jolloin kaikkea ei saatu kaupasta

Kaappien kätköistä -näyttely vie katsojan vanhaan aikaan. Käsityö perinteet olivat silloin arvossaan ja niitä tehtiin myös tarpeeseen, koska kaupasta ei silloin kaikkea voinut hankkia.

– Käsityöpajalaiset kaivelivat kaapeista omia tai läheistensä vanhoja käsitöitä, kirjastolta löytyi tilat niiden esille tuomiseksi. Osa tekstiileistä on vielä aivan käyttökelpoisia. Esimerkiksi äitini minulle tekemä liivi -60 luvun lopulla on kiertänyt serkuillani, lapsillani ja on nyt aivan ehjänä näytteillä, kertoi Maaningan Marttojen puheenjohtaja Mervi Parviainen.

Liinavaatteet upeine pitseineen ovat ajan saatossa jo haperoituneet sen verran, että niitä voi enää vain ihastella.

– Olisi hienoa kun ihmiset ymmärtäisivät käsitöiden arvon, mutta myös tarinoiden arvon töiden takana. Voi vain arvailla mitkä ovatkaan olleet morsiamen unelmat morsiusmyynejä tehdessään ja mikä olikaan sitten se todellisuus arjen koittaessa. Erikoinen tarina on kuolinpaidalla. Eila Myöhäsen äiti oli sen jo nuorena tyttönä tehnyt itseään varten. Sitten kun hän kuoli, niin paitaapa ei saatukaan aitasta kinosten takaa, joten se jäi jälkipolville muistoksi, kertoi Parviainen.

Lue lisää 24.1. Uutis-Jousesta