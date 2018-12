Maaningan käsityöpajalta löytyy pukinkontin täytettä

Maaningan käsityöpajan perinteiset joulumyyjäiset järjestettiin viime tiistaina käsityöpajan tiloissa entisellä terveystalolla.

Tarjolla oli piparkakkuja ja glögiä manteleiden ja rusinoiden kera. Arpajaisissa sai kokeilla onneaan, sekä ihastella käsityöläisten taidon näytteitä. Myyntiin oli tehty mattoja, liinoja, sukkia, kintaita ja muita käsitöitä käsityöpajalaisten toimesta. Pukin konttiin riitti jos jonkinlaista sujautettavaa. Kävijöitä riittikin ihan mukavasti päivän mittaan.

Käsityöpaja oli aiemmin Kuopion kotiteollisuusneuvonta-asema ja se perustettiin 15.6.1968. Silloin se sijaitsi niin kutsutulla vanhalla lääkäritalolla. Nykyisissä vanhan terveystalon tiloissa aloitti käsityöpaja vuonna 2012. Käsityöpajalla on toimikunta johon kuuluu kymmenen jäsentä. Toimikunta on iloinen siitä, että Kuopion kaupunki ei peri tiloista vuokraa, kuten ei Maaningan kuntakaan perinyt, vain vesi ja sähkö on maksettava.

– Toiminta ei varmaan pystyisi jatkumaan jos joutuisimme maksamaan vuokraa. Täällä voi käydä kutomassa mattoja, poppanoita, kudoksia. Tänne voi tulla ihan milloin vain haluaa ja meillä kyllä neuvotaan alkuun. Ei tarvitse maksaa kuin materiaalimaksut, tilavuokra on ilmainen, kertoivat Eevaliisa Tikkanen ja Sisko Kananen.

