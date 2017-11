Maaningan pitäjäraati topakasti toimimaan

Maaningan lähidemokratian kehittämiseksi luotu pitäjäraati on nyt kokoustanut kolme kertaa ja heti on alkanut myönteisiä asioita tapahtua. Hankkeita on vireillä.

– Kuopion kaupungin käyttöönottama pitäjäraati on ainutlaatuinen koko Suomessa, joten kyllä tässä tavallaan tyhjästä on lähdetty liikkeelle. Ensikokemukset ovat kuitenkin hyviä. Pitäjäraadin jäsenet ovat innokkaita kehittämään toimintaa, mikä on tärkeintä. Kaikki pienetkin vinkit alueelta otetaan vastaan, Maaningan pitäjäraadin puheenjohtaja Kari Loponen kiteyttää.

Varapuheenjohtaja Minna Valtanen on samoilla linjoilla.

– Pitäjäraati on hyvä asia, mutta paljon se vaatii työtä, jotta Maaningalla saadaan uutta aikaiseksi, Valtanen sanoo.

