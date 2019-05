Maaninkalainen Meiju Eskelinen on paitsi lupaava yleisurheilija myös taitava hitsari ja metallin käsittelijä. Keihäänheiton nuorten SM-mitalien jatkeeksi hän on tehnyt koulutusalallaan historiaa, sillä hän on ensimmäinen nainen ammattitaidon SM-kilpailujen finaaleissa lajinaan levy ja hitsaus.

Lue lisää 16.5. Uutis-Jousesta.