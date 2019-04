Mantulle uusi monitoimirakennus

Siilinjärven Mantun pesäpallokentän kakkospuolen katsomon taakse on maaliskuussa kohonnut mittava kaksikerroksinen puurakennus. Sen rakennustyöt jatkuvat sisätiloihin painottuen niin, että projektin on määrä olla valmis toukokuun puolivälissä SiiPen miesten ja naisten kauden ensimmäisiin kotiotteluihin. Kaivutyöt alkoivat viime joulun tienoilla, joten kiirettä on pitänyt.

Kaikkiaan 268-kerrosneliömetrin kiinteistön rakennuttaa Siilinjärven Pesis, mutta tilat eivät tule yksistään sen ja pesäpalloilun käyttöön. Seuran puheenjohtaja Jukka Pasanen korostaa, että rakennuksen on tarkoitus olla ympärivuotisessa ja monitoimisessa käytössä. Siten se palvelee esimerkiksi kokoustiloina muitakin tahoja kuin SiiPeä. Tilat ovat esteettömät ylempään kerrokseen hissin ansiosta.

Rakennuksen Mantun montun puoleiselle sivustalle tulee aurinkoterassi. SiiPe hakee sinne anniskeluoikeuksia pelien ajaksi. Myös VIP-vierastiloja sijoittuu yläkertaan.

