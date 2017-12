Mauri ei jätä metsiä eläkkeelläkään

Siilinjärveläinen Mauri Säisä on koko työuransa, yli 40 vuotta, ahkeroinut metsien hyväksi. Vuosimäärä kuulostaa isolle, mutta metsän mittapuulla se on lyhyt aika. Nykyaikaisilla metsänhoitotoimilla puusto voidaan saada taimesta täyteen mittaansa 50 vuodessa. Yleensä kiertoaika on kuitenkin tätä pidempi.

Mauri Säisä syntyi vuonna 1955 ”Ponssen pitäjään” Vieremälle, maalaistalon pojaksi. Peltojen ja metsien hoitaminen tuli tutuksi jo nuorena. Hän päätti kouluttautua metsäalalle ja opiskeli metsäteknikoksi Joensuun metsäopistossa.

Vuonna 1981 alkoi työ Siilinjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajana, mitä tehtävää hän hoiti vuoteen 1999 eli siihen saakka, kun Metsänhoitoyhdistys fuusioitui osaksi Kallaveden Metsänhoitoyhdistystä. Tällä hetkellä Säisä työskentelee Mhy Pohjois-Savon erityisasiantuntijana niin puukaupan, sukupolvenvaihdosten, hoitoasioiden kuin neuvonnan parissa, mihin kaikkeen pitkä kokemus antaa mahdollisuuden.

Lue lisää 14.12. Uutis-Jousesta