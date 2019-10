Mika Ollikainen on Siilinjärven vuoden yrittäjä

– Hyvältähän se tuntuu, toteaa yrittäjä Mika Ollikainen, Team Ollikainen Oy:n ja Kaluste Ollikainen Oy:n omistaja ja puheenjohtaja, saamastaan tunnustuksesta.

– Vähemmän Siilinjärvellä näin pitkäikäisiä yrityksiä on. Kesäkuussa tuli 51 vuotta siitä, kun yritys on perustettu ja siitä asti on toimittu, Ollikainen kertoo.

Ollikaisen isän, autoilija Toivo Ollikaisen, perustama yritys Team Ollikainen siirtyi sukupolvenvaihdoksen myötä Mikan haltuun vuonna 1991.

– Onhan tämä kunnianosoitus tehdystä työstä. Hienoa, että meidät huomattiin, lisää Sari Ollikainen, Mikan puoliso.

– Ja ehkä se antaa myös sellaista potkua, että jaksaa tehdä tätä työtä jatkossakin.

Lue lisää 24.10. Uutis-Jousen yrittäjyysteemasta