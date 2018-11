Milleniaalit eivät ehkä tunne lankapuhelinta, mutta he ovat tulevaisuuden supervoima

Kahden vuoden kuluttua noin puolet työelämässä olevista ihmisistä on milleniaaleja. He ovat ihmisiä, jotka ovat syntyneet vuoden 1981 jälkeen ja tulleet täysi-ikäisiksi vuosituhannen vaihteessa. Nuorimmat milleniaalit ovat syntyneet vasta vuosituhannen vaihteessa.

Nämä nuoret kyselevät koko ajan, he haluavat päättää kaikesta itse, heillä on huonompi kärsivällisyys kuin kultakalalla ja he säntäävät ovesta ulos, jos tarjolla on elämänpituinen työpaikka.

Mutta he tekevät myös asioita, joihin vanhemmat sukupolvet eivät ikinä pysty. He ovat työelämän supervoima, jota kannattaa hyödyntää.

Näin sanoi Siilinjärvellä torstaina vieraillut Nuorkauppakamarin aiempi puheenjohtaja Jenni Rajahalme.

Rajahalme oli puhumassa Siilinjärven Nuorkauppakamarin ja kunnan järjestämässä verkostoitumistapahtumassa, johon saapui toistakymmentä paikallista yrittäjää.

