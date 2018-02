Ministerille napakat terveiset Siilinjärveltä

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vieraili maanantaina Siilinjärvellä kertomassa sote-uudistuksen kuulumisia.

Ahmon koululla pidetyn yleisötilaisuuden aluksi Saarikko sai kuunnella aimo annoksen kritiikkiä, jota tarjoili Siilinjärven sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen.

Kantasen mukaan sote-uudistus voi pirstaloida sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työsuhteita.

Hän pelkää, että sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä tulee varaventtiileitä, joiden on vaihdettava työnantajalta toiselle sen mukaan, miten asiakkaat valinnanvapauttaan käyttävät.

– Julkisen sektorin vetovoimatekijä on se, että kunta on vakaa työnantaja. Nyt on epävarmuutta siitä, jatkuvatko työt, ja missä se työpiste tulee olemaan, Kantanen sanoi.

Ministeri Saarikko muistutti, että kun sote-uudistus aikanaan toteutuu, on kyseessä vasta kivijalka. Suurin työ tehdään maakunnissa, joissa sote-järjestelmä viilataan toimivaksi.

