Minne viedä löytötavarat Siilinjärvellä?

Kadulta löytynyt lompakko, puhelin, kukkaro tai polkupyörä. Haluaisi auttaa tavaran omistajaa saamaan omaisuutensa takaisin, mutta ei paikkaa mihin viedä. Lähin on Kuopiossa, mutta ei mahdollisuutta toimittaa sitä sinne. Mitä tehdä?

Siilinjärven kunnan teknisen johtajan Ari Kainulaisen kanta löytötavarapisteelle on, että sitä ei ole eikä tule.

– Löytötavarapalvelun järjestäminen ei ole perustehtävä kunnalle. Sitä ei ole edes meiltä kysytty. Käsittääkseni tämä asia kuuluu poliisille, sanoi Kainulainen.

Ehkä kuuluukin, mutta kunnassa ei ole enää poliisilla palvelupistettä. Joissakin kunnissa on tällaisessa tilanteessa järjestetty kunnan puolesta mahdollisuus tuoda löytämiään polkupyörää pienempiä tavaroita tiettyihin paikkoihin.

Esimerkiksi Pirkkalan kunnassa löytötavaroita voi toimittaa vapaa-ajankeskukseen, terveyskeskukseen, asiointipisteeseen ja pääkirjastoon. Pirkanmaan löytötavaratoimisto noutaa hakemattomat tavarat kuukausittain kunnasta omaan pisteeseensä.

Miksi siis Siilinjärvellä ei riitä kiinnostusta antamaan kuntalaisille tällaista palvelua? Olisihan se hyvänä lisänä muuten niin toimivan kunnan palveluissa.

Konstaapeli Arto Tynkkynen Kuopion poliisista antaa kuitenkin ohjeita, miten toimia tässä tilanteessa.

– Meidän lupapalvelussamme Kuopiossa on löytötavaratoimisto. Sinne voi sähköpostilla ilmoittaa löytämänsä tavaran tai soittaa soittoaikana. He kyllä kertovat miten toimia. Polkupyöriä käymme sitten keräämässä Siilinjärveltä peräkärryn kanssa yhdellä kertaa isomman määrän. Mutta jos haluaa löytöpalkkion silloin on tavara toimitettava itse Kuopioon. Se on yleensä 10 prosenttia tavaran arvosta, kertoi Tynkkynen.

Lue lisää 3.1. Uutis-Jousesta