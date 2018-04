”Mr Toivalan Metsäkoulu” jää vappuna eläkkeelle

Se on sitten vappuna, kun siilinjärveläisten hyvin tuntema Karl-Erik ”Kalle” Hasa jää eläkkeelle. Hän ja Toivalan Metsäkoulu, myöhemmin Savon Ammatti- ja aikuisopiston Toivalan kampus ovat kuuluneet yhteen jo 1970-luvulta lähtien.

Hasa on toiminut Toivalassa opettajana, rehtorina ja yksikön johtajana. Hänen aikanaan Toivalan metsäopetus on mennyt eteenpäin valtavia loikkia ja nykyään muutakin ammatillista opetusta antava Toivalan kampus on lähes 500 opiskelijan yksikkö.

– Onhan tässä monenlaista kiemurata ollut ja monessa on saanut olla mukana, Hasa nauraa tuttuun tyyliinsä. Vakavana miestä on harvoin nähnyt, vaikka ajat Toivalassa ovat olleet joskus vaikeat. Positiivisuus on piirre, joka on kuulunut ja kuuluu Hasan olemukseen.

Lapin Ylitorniolta lähtöisin oleva Hasa on työskennellyt metsän parissa pienestä pojasta lähtien.

