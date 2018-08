MTK:n Marttila kehui kehittyvää maataloutta

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sekä MTK-Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen kertoivat Suomen sato-odotuksista sekä poikkeuksellisen kuivuuden vaikutuksista maatalouteen Innocumissa tiistaina.

– Sato-odotus on 70 prosenttia normaalin vuoden viljasatomäärästä. Vilja vaikuttaa kasvavan hyvin, mutta se on kuivuuden takia kevyttä, joka taas näkyy kilomäärissä. Helle on vaikuttanut myös maidon tuotannon määriin. Maitomäärät ovat laskeneet jopa 10–20 prosenttia kuukaudessa.

