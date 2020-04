Muuntautumiskyky bisneksen elinehtona

Yritysten ahdinko on käsin kosketeltavissa ja monet tulevat laittamaan lapun luukulle, vaikka hallitus aikoo antaa rahallista avustusta kohtalaisen nopeasti.

Hakemusrumban aiheuttama viive on silti melko suuri palkkojen ja vuokran eräpäivien painaessa päälle, vaikka Business Finland käsittelisi hakemuksia yötä päivää.

Lomautukset ja konkurssit syöksevät entistä syvemmän kuilun kuntien varallisuuteen pienemmän verotulokertymän myötä ja vahvoina pidetyt ammattiliitot ovat lujilla jo nyt. 1,2 miljoonaa suomalaista liikuttavat urheiluseurat ovat suurimmassa pulassa kautta aikojen.

Darwinin mukaan vahvin tai älykkäin ei välttämättä selviä, vaan se joka on muuntautumiskykyisin. Nyt tarvitaan kaikki osaaminen nahan uudelleenluomiseen.

Toki pärjääminen on juuri nyt joillakin aloilla helpompaa, esimerkiksi IT-palveluilla on kova kysyntä, jotta yritysten toiminnot jatkuisivat saumattomasti etätyöskentelynä.

Netflix ja Youtube ovat joutuneet heikentämään striimauksen laatua ja etätyöläisiä on kehotettu vähentämään videoyhteyden käyttöä, jotta kaistaa riittäisi jokaiselle.

E-sportsin suosio on räjähtänyt käsiin, samoin pelilliset ratkaisut muilla toimialoilla, kuten verkko-opetuksessa. Harmillisesti peliyhtiöistä Ponsseen kärsitään komponenttien saatavuudesta, etenkin jos ne sattuvat tulemaan Kiinasta.

Remontointitarvikkeiden ja mökkien myynti on ollut kasvussa, koska kesälomalla matkustelua ei ole luvassa lähiaikoina. Toisaalta, mökkihöperyys on pikkuhiljaa alkanut vaivata meitä kaikkia, mikä generoi parisuhdeterapeuteille ja psykologeille lisää palvelukysyntää.

Ilmaiset kotijumpat, ulkoilu ja eräretkeily, sekä niiden tarvikemyynti ovat nyt nosteessa, jopa siinä määrin, että pääkaupunkiseudun luonnonpuisto ilmoitti ystävälleni sen olevan täynnä ja enempää ulkoilijoita ei oteta vastaan.

Jätämme ison osan kriisin hoitamisesta hallituksen vastuulle, jonka työn määrä korreloi viisikon silmäpussien kanssa.

Hallitusta kritisoitiin aluksi ylireagoinnista ja nyt samat meuhkaajat kirjoittavat somessa capslockit päällä, ettei ole tehty riittävästi.

Jokainen meistä miettii, miten selviäisi poikkeustilan yli rahallisesti, mutta on meidän yhteinen asiamme, miten nousemme 90-lukuakin suuremmasta lamasta.

Samuli Huuhtasen kaltaisia Kotona kotimaista –avauksia tarvitaan, jotta osaamme ostaa vähillä rahoillamme lähituotteita ja -palveluita. Korona on avannut silmämme toisten auttamisen, ilmastonmuutoksen, yrittäjyyden, terveydenhuollon ja huoltovarmuuden tärkeyden suhteen.

Selviytymistaistelun avainasemassa ovat nyt uudet innovaatiot ja digitaalisuus. Koronan hellittäessä on jälleen uusi tilanne, jolloin on syytä käydä tapahtumissa enemmän kuin koskaan ennen, mutta myös panostaa voimakkaasti kehittämistoimenpiteisiin.

Meidän ei olisi mitään järkeä ummistaa silmiämme jälleen, koska muuntautumiskykyinen kameleontti voittaa karhut ja leijonat 6-0.

Tekstin kirjoittaja on Ulla Santti. Hän opettaa liiketoimnnan kehittämistä ja markkinointia Savonia-ammattikorkeakoulussa, sekä harrastaa metsästystä ja sulkapalloa Savon Sulka Ry:ssä.