Nakuranta tuo iloa Maaningalle

– Tämä on raivattu metsään, koko alue, esittelee Haatalan kyläaktiivi Mirja Wihuri Nakurannan uimarantaa, joka on toiminnoiltaan jo pitkälle valmis.

Toden totta. Haatalassa on oltu aktiivisia ja käytetty yhteisen hankkeen hyväksi tuhansia talkootunteja. Työn tulos on upea, ja siitä on iloa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kehittäminen alkoi vuonna 2014, jolloin perustettu Haatalan kylät ry teki Kuopion kaupungin kanssa vuokrasopimuksen Nakuranta-tilan yhteisöllisestä käytöstä.

Seuraavana vuonna alkoi alueen yleissuunnittelu sekä raivaustyöt. Työ konkretisoitui kodan rakentamiseen. Vuonna 2016 uimaranta ruopattiin ja hiekoitettiin sekä tehtiin venevalkama. Rannan viereen tehtiin rantalentopallokenttä.

– Kentällä on ollut paljon käyttöä. Lentopalloa pelataan kesäisin säännöllisesti kolmena iltana viikossa, mikä yhdistää kyläläisiä osaltaan. Voi sanoa, että melkein taaperosta vaariin on ollut pelaajia.

– Niinikään kota on ollut hyvässä käytössä. Siellä on pidetty tiekuntien kokouksia ja muita palavereja. Kota ei palvele pelkästään Haatalaa vaan se on koko Länsi-Maaningan käytössä, kuten koko uimaranta-alue on kaikkien maaninkalaisten yhteisessä käytössä.

Uimaranta oli kovassa käytössä helteisenä kesänä. Siellä on pidetty myös kaupungin vesipeuhuloita.

– Tarkkoja kävijämääriä ei ole tiedossa, mutta kyllä tiellä on autoa liikkunut kesän mittaan. Talvella tänne tulee avantouintimahdollisuus eli rannalla on terveysvaikutusta ympäri vuoden.

