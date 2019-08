Näyttelijä-ohjaaja Janne Puustinen osallistuu nuorten elokuvantekijöiden tapahtumaan Italiassa

Janne Puustinen on ohjannut viime kesänä Siilinjärven teatterille Simpauttajan ja nyt parhaillaan menossa olevan Mielensäpahoittajan.

Tällä hetkellä Puustinen on Italiassa Cinemadamare-tapahtumassa. Se on maailman suurin nuorten elokuvantekijöiden kokoontuminen, joka on suunnattu myös alan ammattilaisille sekä opiskelijoille ympäri maailman. Tapahtuma kestää yhteensä kolme kuukautta ja sinä aikana kierretään Italiaa tekemässä lyhyt elokuvia eri paikkakunnilla. Elokuvien pituus on minuutista kymmeneen minuuttiin.

– Itse osallistun tähän neljän viikon ajan. Tähän tapahtumaan haettiin ja minut valittiin ennakkohaastattelun ja -materiaalin perusteella, kertoi Puustinen.

Tapahtuma järjestetään nyt seitsemännentoista kerran ja siinä on osallistujia ympäri maailman, Euroopan maiden lisäksi muun muassa Yhdysvalloista, Kiinasta, Venäjältä, Intiasta ja Uruguaysta.

– Tänne haluttiin myös Pohjoismaista ihmisiä mukaan, ja olen tällä hetkellä ainoa suomalainen. Yksi kuvaaja on Ruotsista. Täällä voisi olla mahdollista kokeilla kameralle ohjaamista, mutta keskityn nyt näyttelemiseen.

Sen verran Puustisella kuitenkin on meriittiä kameran edessä esiintymisestä, että hän oli keväällä Jussi-palkintoehdokkaana parhaan miespääosan kategoriassa elokuvalla A Moment in the Reeds.

Sama elokuva toi hänelle parhaan miespääosan palkinnon Nordic International Film Festival -tapahtumassa New Yorkissa.

