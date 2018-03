Nuorisotalo Semppis muuttaa

Nuorisotalo Semppis joutuu muuttamaan nykyiseltä paikalta Julkulantielle. Samaan rakennukseen tulee myös päiväkoti.

Nuorisotalo on toiminut nykyisellään paikalla jo vuodesta 1982. Talo on rakennettu vuonna 1967.

Nuorisotalolla on ilmennyt pieniä sisäilmaongelmia, varsinkin alakerrassa.

Nuorisoa on käynyt Semppiksellä vuosien aikana paljon, ja he ovat on viihtyneet nuorisotalolla. Semppiksen isännöitsijä Masa Raussi kertoo, että ala- ja yläkoululaiset eivät käy nuorisotalolla yhtä aikaa.

– Ala- ja yläkoululaiset eivät ole samaan aikaan Semppiksellä iän vuoksi. Nuoremmat saattavat jäädä vanhempien jalkoihin, varsinkin pelivuoroissa, Raussi toteaa.

Semppiksen osoitteen vaihtumisen takia ei olla vielä varmoja, miten kävijämäärä muuttuu. Vain aika näyttää kuinka Siilinjärven keskustan läheisyys vaikuttaa nuorisotalon kävijöihin. Raussi kuitenkin arvelee, ettei kävijämäärä tipahtaisi huomattavasti.

