Oma äidinkieli on myös tunnekieli

Viime tiistaina 9. maaliskuuta vietettiin Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää. Agricola kirjoitti Abc-kirian, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1543. Se on ensimmäinen suomenkielinen kirja, ja se sisältää aapisen ja katekismuksen. Julkaistessaan Abc-kirian Agricola loi samalla suomen kirjakielen.

Maaningan kirjaston kirjastonhoitaja Seija Ryhänen kertoo suomen kielen asemasta ja oman äidinkielen merkityksestä.

– Suomen kielellä ilmaistaan itseään ja ajatellaan ja se on erittäin tärkeä. Se on äidinkieli jonka on lapsuudessaan saanut, Seija kertoo. Ryhäsen mukaan on eri asia opetella kieli ja sitten puhua sitä, kuin että se olisi äidinkieli. Suomen kieli on meille ajattelun ja tunteen kieli, sillä sanoilla on aina merkitys myös tunnepuolella. Hän ajattelee, että myös murteisiin liittyy paljon kokemuksia.

– Meillä kaikilla on varmasti kokemuksia kielen sanoihin liittyen. Se tekee äidinkielestä tunnekielen. Jokaiselle äidinkieli on varmasti siksi tärkein.

– Suomen kielen käyttö esimerkiksi päiväkodeissa on laajaa. Pienet vauvat opetetaan laulamaan, puhumaan ja riimittelemään, Seija pohtii.

Kirjoittaja on Uutis-Jousen tet-harjoittelija.

Lue lisää 11.4. Uutis-Jousesta