Sipulinviljelijä Pekka Vehviläinen kertoo, että viimeisen kahdeksan vuoden aikana on ollut hetkiä, jolloin yrittäjähenki on ollut vähällä sammua. Onneton tapahtumaketju, joka alkoi vuonna 2010 jätevesipumppaamon vuodosta, on vaikuttanut yrityksen toimintaan.

Likavesi saastutti sadon, ja Vehviläinen ja kunta taistelivat korvauksista pitkään. Ratkaisu saatiin vasta viime vuoden lopussa: kunta ja vakuutusyhtiö joutuivat korvaamaan saastuneen järviveden aiheuttamat vahingot.

Vehviläinen on viime vuosina taistellut useaan otteeseen kunnan kanssa. Vääntöjä on edelleen menossa kaksi.

Toinen liittyy kunnan päätökseen kieltää järviveden käyttö kunnan vuokrapeltojen kastelussa. Päätöksestä oli maanantaihin mennessä tehty viisi oikaisuvaatimusta. Yksi niistä on Vehviläisen.

Toinen taistelu liittyy suoremmin peltojen vuokrasopimuksiin ja niiden uusimiseen.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa väännetään nyt kättä muotoseikoista, mutta Vehviläinen sanoo, että kyse on isommasta asiasta: siitä, että maatalousyrittäjän on mahdotonta toimia, jos tulevaisuuteen ja sovittuihin asioihin ei voi luottaa, hän sanoo.

– Nykyisessä kunnanhallinnossa ei ole ymmärrystä nykyaikaisesta ja tulevaisuuden maatalousyrittäjyydestä.

Vehviläinen sanoo, että ei halua kuulostaa katkeralta ihmetellessään, miksi kunnan hallintoa ei ole kuluvan vuosikymmenen aikana näkynyt vierailulla.

– Tänäkin talvena täällä on käyty esimerkiksi Israelista ja Yhdysvalloista.

– Kun asiantuntijat kehittävät alaa, he kysyvät myös meiltä mielipiteitä. Mutta sitten oma kunta laittaa kapuloita rattaisiin.

