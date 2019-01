Oma viranhaltija Siilinjärven kehitystä johtamaan

Siilinjärven kuntaan perustettiin viime vuonna kehitysjohtajan virka, johon valittiin sivistystoimen talouspäällikkö Pekka Kauhanen. Mies on tunnetusti tarkka ja analyyttinen viranhaltija, joten häneltä on varmasti lupa odottaa paljon uudessakin tehtävässä.

– Työhön oli helppo tarttua, sillä olen toiminut kunnassa jo kymmenen vuotta. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tulleet tutuiksi, lokakuussa kehitysjohtajana aloittanut Kauhanen kertoo.

Entisestä virasta hänelle tulivat mukana kunnan joukkoliikenteen ja hankintojen yhdyshenkilön tehtävät, mutta keskeinen rooli uudessa työssä on kehittämishanketoiminnan johtamisella.

– Toimin kunnan keskeisten kehityshankkeiden projektipäällikkönä ja pyrin edistämään palvelualueiden ja kolmannen sektorin kehittämishankkeita, Kauhanen jatkaa.

Siilinjärven kunnan kokonaiskehitys pohjautuu strategisten tavoitteiden eli kasvun, hyvinvoinnin ja talouden myönteiseen kehittymiseen. Kasvu edellyttää kehittämistoimia kaikilla osa-alueilla.

– Tähän tavoitteeseen liittyy olennaisesti työpaikkojen ja asukkaiden saaminen. Meillä on eri puolella kuntaa useita kohteita, joissa riittää kehittämistä ennen kuin varsinaiseen toteutukseen päästään. Esimerkiksi kirkonkylän alueella on Siilinlahden, Taivallahden ja keskuskorttelin kehittämishankkeet. Maankäyttö- ja kaavoitus on näissä keskiössä, luonnollisesti myös yritysasiamiehen kanssa olen tiiviisti yhteydessä.

