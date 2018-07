Osa 6: Työharjoittelu lintukuiskaajana

Siitä voi ehkä päätellä valinneensa oikean harjoittelupaikan, kun illalla ei malttaisi mennä nukkumaan ja aamulla suorastaan tekee mieli pompata sängystä suoraan ulos. Ehkä se johtuu jatkuvasta valon määrästä? Auringosta, joka ei ikinä katoa horisontista?

En kuitenkaan usko, että pelkkä aurinko voisi olla syynä työmotivaation ylläpitämisessä. Uskon, että syynä on tarpeeksi motivoiva työ, jossa pääsee oppimaan joka päivä uutta ja haastamaan itseään jatkuvasti. Kun tekemisen taustalla on oma motivaatio eikä toisten tarkasti sanelemat tehtävät, on työn laatu aivan toista luokkaa.

Lue lisää 19.7. ilmestyneestä Uutis-Jousesta.