Outoja ilmiöitä ja vaaroja

Siilinjärven liikenteessä on monia ihmetyksen paikkoja. Keskuskortteli on rakennettu vinksin vonksin, ruuhka-aikaan ongelmia on ympäri kylää ja liikennesäännöt tahtovat kiireessä unohtua.

Erityisestä hämmennystä aiheuttavat kylän harvat tasa-arvoiset risteykset sekä kaksikaistaiset ja yksisuuntaiset tiet. Liikennesäännöistä useimmiten unohtuvat turvavyön ja vilkun käyttäminen.

Torin nurkassa Toritien mutkassa on keskustan ainoa tasa-arvoinen risteys. Väistämissäännöt hämärtyvät, sillä osa tienhaaroista vie parkkialueille ja kartastakin kadut voisi tulkita parkkialueeseen kuuluviksi. Kadut eivät kuitenkaan ole parkkialuetta, eikä kolmiomerkkejä ole kenellekään. Silloin oikealta tulevaa kuuluu väistää.

– Siitä kinastellaan ja mielipiteitä on monia. Se on tasa-arvoinen risteys, kolaritilanteessa poliisi on ollut samaa mieltä, summaa pitkän linjan liikenneopettaja Arto Parviainen.

