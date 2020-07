Pääkirjoitus: Kehittävästi kriittinen paikallislehti on alueensa etu

PÄÄKIRJOITUS 9.7.2020

Mediassa ja somessa on käyty keskustelua toimitusten painostusyrityksistä ja pyrkimyksistä vaikuttaa lehden sisältöön tai juttujen näkökulmaan. Keskiössä on ollut etenkin kuntapäättäjien suhde paikallislehtiin.

Laajan keskustelun käynnisti Ilmajoki-lehden päätoimittajan irtisanoutuminen tehtävästään. Kyse ei alun alkaen ollut isosta asiasta: päätoimittaja kirjoitti Espanjan matkalta tulleen kunnanvaltuutetun osallistuneen valtuuston kokoukseen, vaikka tämän piti olla karanteenissa.

Valtuutettu ja kunnanjohtaja kehottivat päätoimittajaa olemaan julkaisematta juttua. Valtuutettu uhkasi myös vetää mainokset pois lehdestä.

Päätoimittajan irtisanoutumiseen johti se, ettei hän saanut syntyneessä tilanteessa tukea lehden hallitukselta, jota hallitus on kyllä myöhemmin pyytänyt anteeksi.

OMAN parikymmenvuotisen päätoimittajuuteni aikana olen kokenut painostamista lopulta aika vähän – tai ehkä olen sellaisen yritykset sivuuttanut huomiotta ja muistiin laittamatta.

Tiukkoja keskusteluja on kyllä ollut, mutta ne kuuluvat asiaan. Muutamat keskustelijat ovat luvanneet soittaa lehtitalon johdolle ja järjestää minulle potkut.

Oudoin tilanne oli eräällä paikkakunnalla, kun kunnan isoimman poliittisen puolueen edustaja tuli kysymään, lähtisikö paikallislehti yhteistyössä kampeamaan kunnanjohtajan ulos virastaan. Ei lähtenyt.

TILATUN paikallislehden perustehtävä on olla lukijan asialla. Lukijalla on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Päätösvalta lehden sisällöstä on toimituksessa, eikä sitä luovuteta muille – ei myöskään yksittäiselle lukijalle.

Paikallislehti on oman alueensa puolestapuhuja, mutta se ei tarkoita, etteikö epäkohtia tuoda esille. Lehden on ymmärrettävä myös oma vastuunsa vaikuttajana, siksi tavoite ja tahtotila työssä on kehittävä ja myönteinen.

Tarja Lappalainen

Uutis-Jousen päätoimittaja