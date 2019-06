Palautteen antaminen helpottui – Siilinjärvi otti käyttöön uuden palvelun

Siilinjärven kunta otti viime viikolla käyttöön uuden palautejärjestelmän. Trimble feedback -järjestelmässä palautteen antajan ei tarvitse pohtia, kenelle palaute kuuluu, vaan palautteet ohjautuvat suoraan oikealle henkilölle.

Palautetta annettaessa tulee valita kahdeksasta aihepiiristä se, jota palaute koskee. Järjestelmässä on myös kartta, jolla palautteen voi kohdistaa oikeaan paikkaan.

Palautejärjestelmän toivotaan vähentävän kunnan sähköpostipompottelua.

– Otetaan esimerkiksi sellainen, että jossain on tiessä reikä ja siitä halutaan antaa palautetta. Jos käytössä on mobiilisovellus, riittää, kun ottaa siitä kuopasta kuvan ja lähettää sen järjestelmään. Paikkatietokin voidaan ottaa puhelimesta suoraan. Ei tarvitse kaivaa henkilöä ja sähköpostia, että kenelle se palaute pitäisi lähettää, kertoo maanhankintainsinööri Heikki Pietikäinen, joka on ollut mukana kehittämässä järjestelmää.

Linkki palautejärjestelmään: https://kartta.siilinjarvi.fi/eFeedback

Lue lisää 13.6. Uutis-Jousesta