Papiksi kotipaikkakunnalle – Pauli Soranta kannustaa seurakuntalaisia puhumaan papille

Siilinjärven seurakunta sai kevättalvella seitsemänneksi papikseen Pauli Sorannan. Hän on työskennellyt pappina reilut viisi vuotta, Siilinjärveä ennen työmaa löytyi Lieksasta.

– Siilinjärvellä seurakunta on tuttu ja kunta on tuttu. Siilinjärvi on kotipaikkakuntani, ja tunnen täältä monia, jopa omilta kouluajoilta asti. Olen iloinen ja kiitollinen, kun saan pappina palvella kotiseurakuntaa ja paikallista yhteisöä.

– Lieksaan verrattuna Siilinjärven seurakunta on isompi ja nuorekkaampi, ja täällä on myös enemmän toimintaa. On enemmän kasteita kuin hautaan siunaamisia, mikä näkyy työtehtävissäni, Soranta sanoo.

Lisäksi kun perheen lapsista kolme asuu vielä kotona, isän lyhyt työmatka ja läsnäolo arjessa nousevat erityisarvoonsa.

– Pappia tarvitaan olemaan mukana niin yhteiskunnan kuin henkilökohtaisen elämän isoissa ja pienissä kysymyksissä. Jonkun ulkopuolisen kanssa puhuminen auttaa.

Keskusteluyhteyden synnyttyä pappi saa tuoda kriiseihin luottamuksen ja toivon näköaloja.

– Kun maailma muuttuu koko ajan, tarvitaan pysyviä arvoja, sitä missä ihminen voi kokea olevansa turvassa. Kirkon sanoma ei muutu, Soranta sanoo.

Pappina Pauli Sorannan työ keskittyy kirkollisiin toimituksiin eli kastamiseen, vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen sekä jumalanpalveluksiin, palvelutalojen hartauksiin ja rippikouluihin. Lisäksi hänellä on erityisvastuualueenaan diakoniatyö ja yhteiskunnallisen työ seurakunnan alueella.

