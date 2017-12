Pienistä muutoksista lisää turvallisuutta

Valtatie 5:llä liikkuu päivittäin jopa lähes kymmenen tuhatta autoa ja onnettomuusherkkiä paikkoja on paljon. Siilinjärveltä Lapinlahdelle vievällä pätkällä liittymiä on paljon, ne ovat tiheässä ja useassa paikassa näkyvyys on huono. Pohjois-Savon ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa Siilinjärven pohjoispuolella ja Lapinlahdella valtatie 5:llä joukon liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Viime keväänä hankearvioinnista alkanut projekti on edennyt alustavan tiesuunnitelman esittelemiseen yleisötilaisuuksissa Siilinjärvellä ja Lapinlahdella. Tiistaina Pöljän koululla pidetty kuulemistilaisuus keräsi salin täydeltä väkeä. Yli 50 asiasta kiinnostunutta ehdotti monenlaisia parannusehdotuksia alustavaan tiesuunnitelmaan.

Hanke toteutetaan valtiovarainvaliokunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen kohdentamalla perusväylänpidon lisärahoituksella, eikä se liity suunnitteilla olevaan Siilinjärvi–Pöljä-moottoritien yleissuunnitelmaan. Hankkeen 1,5 miljoonan budjetilla pyritään parantamaan turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta pieniä muutoksia tekemällä. Kaikki kohteet on valittu onnettomuustilastojen perusteella.

