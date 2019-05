Poliisi pyytää havaintoja Siilinjärvellä kadonneesta 74 -vuotiaasta naisesta

Poliisi pyytää havaintoja Siilinjärvellä perjantaina 17.5. kadonneesta 74 -vuotiaasta Aune Tanskasesta. Tanskanen on poistunut kotoaan perjantaina päivällä, jonka jälkeen häneen ei ole saatu yhteyttä.

Tanskanen on 166 cm pitkä ja painaa n. 50 kg ja hänellä on tummat lyhyet hiukset. Tanskasen vaatetuksesta ei ole tietoa. Tanskanen on mahdollisesti liikkeellä harmaalla Skoda Fabia merkkisellä henkilöautolla rek. CZI-590.

Havainnot Tanskasesta tai henkilöautosta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen 112.