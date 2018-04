Pöljän viimeinen veteraani

Pöljällä asuu virkeä 93-vuotias herrasmies Heikki Suhonen, joka on puolustanut isänmaatamme ja kuuluu yhä harvalukuisemmaksi käyvään sotiemme veteraanien joukkoon.

– Väittäisin olevani Pöljällä ainoa jäljellä oleva veteraani, hän sanoo.

Suhonen on asunut ikänsä Siilinjärvellä, hän on syntynyt Koivumäessä, asuu nyt Pöljällä ja on samanikäinen Siilinjärven kunnan kanssa.

– Vuonna 1938 menin töihin Pöljän Pulasteelle hevosmieheksi, siellä tarvitsivat. Kaiken kaikkiaan aloin jo kaksitoistavuotiaana töitä tekemään, heti niiden kansakouluvuosien jälkeen. Pulasteelta vein ainakin yhden hevosen sotaan lähtemään ja se tuli ihme kyllä elossa takaisin. Silloin kun jatkosota alkoi kuljettiin töissäkin kiväärien kanssa ja muutama desantti jäi Pöljälläkin kiinni. Yrittivät räjäyttää junaradan siltoja.

Suhonen lähti vuonna 1943 Nurmekseen alokkaaksi ja sieltä aliupseerikouluun Äänislinnaan. Hän sai jääkärikoulutuksen. Sieltä hän lähti sotaan kevytosasto Virkkuseen.

– Siellä Virkkusessa oltiin pääasiassa selustassa tekemässä pahojamme. Venäjää vastaanhan sitä ensin tapeltiin ja sitten saksalaisia. Välirauhansopimukseen kuului karkoittaa saksalaiset pois.

Suhonen selvisi sodasta pienillä kuhmuilla, mitään suurempia ei hänen mukaansa sattunut.

