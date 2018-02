Punalyhty syttyi Kuuslahden työväentalolla

Sisällissota, kansalaissota, veljessota, kapina, luokkasota, vallankumous, vapaustaistelu tai vapaussota – lyhyt mutta verinen historiallinen tapahtuma keväällä 1918 jakaa yhä mielipiteitä.

Kuuslahden työväentalolla palattiin 100 vuoden takaiseen murhenäytelmään. Asiantuntijana oli filosofian tohtori, Suomen historian dosentti Arto Nevala Itä-Suomen yliopistosta.

Tapahtuman järjesti viime viikon keskiviikkona Vasemmistoliiton Siilinjärven työväenyhdistys. Avaajana ja keskustelun puheenjohtajana toimi Rauno Jääskeläinen. Kipeästä menneisyydestä muistuttamaan sytytettiin talon seinustalle punainen lyhty, jollainen paloi aikanaan Helsingissä vallankumouksen alkamisen merkiksi. Kuulijoita Kuuslahdessa oli yli puolen sadan.

Nevala tähdensi, että vuoden 1918 taistelujen nimeksi on vakiintunut sisällissota. Aihetta on viime vuosina tutkittu paljon, mutta runsaasti on vielä selvittämättä, erityisesti, mitä tapahtui paikallistasolla. Esimerkiksi teloitukset ja väkivallanteot ovat edelleen arkoja asioita. Itsenäisyyden juhlavuoden muistorahakin jäi julkistamatta, koska siihen oli kuvattuna teloitus.

Rahaan oli kaiverrettu vuosiluvut 1917–1939. Mitä niillä tarkoitettiin? Sitä, että sisällissodan haavat olivat parantuneet merkittävästi talvisodan alkuun mennessä. Talvisodan presidenti Kyösti Kallio saattoi todeta, että paha päivä tuli, mutta onni onnettomuudessa oli, että se kohtasi yksimielisen kansan.

