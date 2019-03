Kun jopa 1990-luvulla rakennettuja taloja joudutaan purkamaan, on taustalla vakavia virheitä rakentamisessa ja peruskorjauksessa.

– Rakennuksen pitäisi kestää ainakin sata vuotta, kun sitä korjataan ajallaan, Kuopion Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Veli-Matti Paananen toteaa.

Paananen on nähnyt, kuinka rakennus on joutunut purkamiskuntoon hieman yli kolmessa vuosikymmenessä. Silloin on tehty perustavaa laatua olevia virheitä jo rakennusvaiheessa.

– Huolimatonta työntekoa, vääriä materiaaleja, heikkoa suunnittelua ja rakennuksen sijoittamista väärään paikkaan.

Nykyään Kuopion kaupunki edellyttää, että uudisrakentamisessa rakennus suojataan säältä eli huputetaan rakennettaessa.

Samaa edellytetään myös niiltä rakennuksilta, jotka vuokrataan uusina kaupungille tai rakennutetaan ns. elinkaarimallin mukaisesti.

– Pahinta on, jos korjauksia tehdään budjettilähtöisesti, eikä tarveperusteisesti.

Korjaukset on tehtävä ajallaan, eikä niitä pidä turhaan viivyttää, niin kuin monesti julkisella puolella tapahtuu.

