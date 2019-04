Räppäri Paleface kävi vierailulla Maaninkajärven koululla

Räppäri Karri ”Paleface” Miettinen vieraili perjantaina 15. maaliskuuta Maaninkajärven koululla.

40-vuotias Miettinen on hyvin tunnettu rap-musiikistaan ja suorista sanoistaan.

Paleface on mukana Lukuloikkia Savossa -hankkeessa, joka on lukemisen edistämiskampanja kouluille. Vierailu järjestyi yhdessä Kuopion kaupunginkirjaston kanssa.

Miettinen on kirjoittanut useita kirjoja, joista yksi on räppärin esittelemä runokirja Revi se. Revi se -kirja kannustaa lukijaa avaamaan suun ja tarttumaan rohkeasti kynään.

